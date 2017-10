Musikalischer Frühschoppen des MGV „Liederkranz“ Eichelhardt

Veröffentlicht am 25. Oktober 2017 von wwa

EICHELHARDT – MGV „Liederkranz“ Eichelhardt 1921 – Dorfgemeinschaftshaus bis auf den letzten Platz gefüllt: Frühschoppen war ein toller Erfolg!Am Sonntag, 22. Oktober, veranstaltete der MGV „Liederkranz“ Eichelhardt einen Frühschoppen, der weit über 120 Gäste anlockte und bei tatsächlich herbstlichem Regenwetter zum Verweilen bis in den frühen Abend einlud. Eröffnet wurde die Veranstaltung mit einer kurzen Begrüßung durch den Vorsitzenden Markus Horn. Er dankte den Helfern im Verein, den befreundeten Vereinen 3-Dörfer-Heimatverein und SSV Eichelhardt als auch der Ortsgemeinde mit dem Bürgermeister Friedhelm Höller für die tatkräftige Unterstützung. Weiterhin dankte er Friedhelm Hassel mit seiner Frau Doris, die sich dieses Jahr gemeinsam mit Björn Schumacher um die hervorragende Zubereitung der Speisen gekümmert hatten. Musikalisch geprägt wurde der Frühschoppen von den Klängen des Westerwaldorchesters aus Oberlahr. Mit Musik im Big-Band-Sound zauberten die Musiker eine atemberaubende Stimmung in den Saal. Zwischendurch sangen die Männer des MGV noch einige Lieder: das Steigerlied, den Gospel Joshua fits the battle of Jericho, Drenk doch eene met und die Reeperbahn. Zur Verköstigung der Gäste gab es im eigens eingerichteten Restaurantbereich Spanferkel und Krustenbraten mit Sauerkraut und Kartoffelgratin. Nachmittags wurde noch zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Viele Gäste, darunter auch einige Fußballer die ihren Sieg feierten, blieben noch bis in den frühen Abend.