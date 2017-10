Aktion mit Kürbisschnitzen begeistert

Veröffentlicht am 25. Oktober 2017 von wwa

OBERBIEBER – Gebärdencafe bei Informa – Aktion mit Kürbisschnitzen begeisterte – Zum Gebärdencafe für Jung und Alt hatte Informa in Neuwied-Oberbieber am Freitag, 20. Oktober eingeladen. Neben Kaffee, Kuchen und guter Konversation in Laut- und Gebärdensprache gab es auch das Angebot, gemeinsam Kürbisse zu gestalten. Besonders die jüngere Generation nahm diese Herausforderung mit viel Freude und handwerklichem Geschick an und das Ergebnis waren tolle Kunstwerke und eine fröhliche, ausgelassene Stimmung. Die nächsten, besonderen Aktionen bei Informa, natürlich wieder mit Gebärdensprache, werden der Vortrag über „gesunde Ernährung“ am Dienstag, 7. November ab 18:00 Uhr und das „weihnachtliche Backen mit Fondant“ am Freitag, 24. November ab 16:00 Uhr sein. Informationen dazu unter www.informa.org oder telefonisch 02631/ 9171-10. Anmeldungen sind für alle Veranstaltungen erforderlich.