DIERDORF – Westerwald Bank baut neue Filiale für und mit ihren Kunden – Wohlfühlatmosphäre und Raum für Begegnung haben hohe Priorität beim Neubau in Dierdorf – Bislang „wohnte“ die Westerwald Bank in Dierdorf zur Miete am Marktplatz. Nun soll auf einem vorhandenen Grundstück im Gewerbegebiet Märkerwald eine ganz neue eigene Filiale der Westerwald Bank entstehen. Damit gibt sie Antworten auf vielfältige Herausforderungen: Die Anforderungen der Kunden an eine moderne und offen gestaltete Geschäftsstelle waren in den bisherigen Räumlichkeiten nicht umsetzbar. Dazu gesellt sich ein geänderter Kundenbedarf. Dieser betrifft beispielsweise die steigende Nachfrage nach Bankschließfächern. Auch in den umliegenden Geschäftsstellen war ihre Zahl nicht mehr ausreichend. Zudem wird der zeitlich unbeschränkte Zugang gewünscht. Das bedeutet in der Konsequenz für die Westerwald Bank ganz konkret die Erweiterung hin zu einer 24/7 Erreichbarkeit.

Auch der Besuch der Filiale von außerhalb gestaltete sich bisher schwierig, denn es gab nicht genügend Parkplätze. Hier schafft der Neubau Abhilfe und sorgt für genügend Parkraum in nächster Nähe und für kurze Wege zur Bank. Die Bank legt nicht nur ein Augenmerk auf erhöhte Diskretion und individuelle Beratung der Kunden, als mehrfach ausgezeichneter Top-Arbeitgeber hat sie gleichzeitig auch die fortlaufende Verbesserung der Arbeitsbedingungen für ihre Belegschaft im Blick.

Die erste zentrale Grundidee des Neubaus ist: die Filiale ist ein Ort der Begegnung. Die Bank muss dort sein, wo der Kunde seinen täglichen Besorgungen nachgeht. Und sie muss ein Ort sein, der gerne aufgesucht wird. Die zweite zentrale Überlegung ist: Mitglieder, Kunden und Mitarbeiter werden in die Planung aktiv einbezogen. Im Mai dieses Jahres fand ein erster Planungsworkshop statt und brachte wichtige Impulse hervor. Die Ideenfindung dauert noch an.

Der dritte Grundgedanke ist die Verbindung von Hightech und Heimat: „Wir investieren nicht nur in Bits und Bytes“, betont Dr. Ralf Kölbach, Mitglied des Vorstandes der Westerwald Bank eG, „sondern auch in zukunftsfähige neue Filialen.“ Über drei Millionen Euro plant die Bank hier auf eigenem Grund an der Königsberger Straße zu verausgaben. „Moderne Begegnungszentren verlangen eine Einbindung von Kunden und Mitgliedern sowie Mitarbeitern in der Filialgestaltung“, so Dr. Kölbach. „Nicht der Vorstand entscheidet, wie eine Geschäftsstelle auszusehen hat, sondern unsere Kunden und Mitglieder in Zusammenarbeit mit unseren Kolleginnen und Kollegen vor Ort“ und verwies auf die Möglichkeit der neuen digitalen Mitgliederplattform, hier an diesen Themen verantwortlich mit zu arbeiten.

Auch die Umsetzung von Nachhaltigkeit, eines urgenossenschaftlichen Wertes, steht auf der Agenda. Diese wird durch Elemente wie niedriger Energieverbrauch des Gebäudes, Einsatz modernster Technologie, Klimaschutz sowie einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach berücksichtigt. Der Neubau ist ein klares Bekenntnis zum Standort Dierdorf und damit auch zur Region. Trotz zunehmender Bedeutung des Internets für die Abwicklung von Bankgeschäften bleibt die Filiale aus Sicht der Westerwald Bank auch in Zukunft ein zentraler Kontaktpunkt und Ort für die Beratungsgespräche.

Das tragende Element des Neubaus im Industriegebiet Märkerwald wird Holz sein. Dieser Umstand ist der waldreichen Region geschuldet. Das Gebäude, das mit modernster Technik ausgestattet sein wird, bietet zudem Platz für weitere Gewerbeflächen. Angestrebt wird eine besondere Kombination aus analoger und digitaler Welt in modernster Weise nach dem Muster der bundesweiten Testfiliale der Volks- und Raiffeisenbanken in Bad Marienberg, die sich seit ihrer Wiedereröffnung größten Interesses erfreut und weiterhin als zentrales „Testlabor“ des genossenschaftlichen Finanzverbundes zum Thema „Filiale der Zukunft – Zukunft der Filiale“ dienen wird. Gleichzeitig wird es jedoch viele Details geben, die konkret der Region Dierdorf verpflichtet sind, wodurch die Filiale ihren Beitrag zu deren Unterstützung leisten wird.

Die Baugenehmigung ist erteilt. Die Zusammenarbeit mit Behörden, Politik und dem bisherigen Vermieter, der Märkerschaft Dierdorf, läuft sehr gut. Nach heutiger Planung soll die Filiale im dritten Quartal 2018 bezugsfertig sein.

Foto: Das Foto vermittelt einen ersten Eindruck, wie der Neubau aussehen könnte, wenn alles vollendet ist.