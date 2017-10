Veröffentlicht am 25. Oktober 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN/NEUWIED – AfD feiert Wahlhelferfest im Wahlkreis Altenkirchen/Neuwied – Der Bundestagsabgeordnete Andreas Bleck (MdB) und Mitglied der AfD-Bundestagsfraktion hat am Wochenende für seine Unterstützer und Wahlkampfhelfer ein Grillfest ausgerichtet. Unter den rund 60 Gästen befanden sich auch der Landtagsabgeordnete und Neuwieder Kreisvorsitzende Dr. Jan Bollinger und die Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst (MdB). Bleck richtete sich in seiner Dankesrede an seine Unterstützer und sagte: „Ich bedanke mich bei den vielen fleißigen Mitgliedern aus dem Neuwieder und Altenkirchener Kreisverband für ihr beispielloses Engagement. Dadurch kann ich in den kommenden vier Jahren ihre Stimme im Bundestag sein.“ Deftige Speisen und kühle Getränke machten die gute Stimmung perfekt. Viele nutzten die Gelegenheit, um Fragen an die anwesenden AfD-Politiker zu stellen. Dazu Dr. Jan Bollinger (MdL): „Wir sind eine bürgernahe Partei. Wir nehmen jede Chance wahr, um mit den Bürgern von Angesicht zu Angesicht ins Gespräch zu kommen. Dabei stellen sie fest, dass das von den Medien gezeichnete Bild unserer AfD nicht mit der Wirklichkeit einhergeht.“ Dr. Bollinger freute sich, weil er auch bei dieser Veranstaltung einen Mitgliedsantrag entgegennehmen durfte. Foto: Privat