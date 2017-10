Am Ende der Kurve beendete eine Mauer die Weiterfahrt

Veröffentlicht am 23. Oktober 2017 von wwa

BIRNBACH – Verkehrsunfall auf der B 8, Kölner Straße in Birnbach – Eine 20jährige Fahrzeugführerin befuhr am Sonntagabend, 22. Oktober, gegen 22:25 Uhr mit ihrem PKW die B 8 aus Richtung Altenkirchen kommend in Richtung Weyerbusch. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor sie im Bereich einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen eine Mauer. Beide Fahrzeuginsassen wurden verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung mit DRK Rettungsdienst ins DRK Krankenhaus Altenkirchen gebracht.