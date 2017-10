Verkehrsunfall auf der B 414/Hochstraße Altenkirchen

Veröffentlicht am 23. Oktober 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Beim Abbiegen für 47.000 Euro Schaden verursacht – Eine 20jährige Fahrzeugführerin befuhr am Donnerstag, 19. Oktober, gegen 13:45 Uhr mit ihrem Auto die Hochstraße in Altenkirchen und wollte nach links auf die B 414 abbiegen. Sie übersah dabei einen aus Richtung Hachenburg herankommenden Wagen und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführerinnen wurden leicht verletzt, der Schaden ist allerdings beträchtlich. Die Polizei gibt ihn mit circa 47.000 Euro an.