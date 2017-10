Heimat-Jahrbuch 2018 für den Kreis Altenkirchen erschienen

Veröffentlicht am 23. Oktober 2017 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Heimat-Jahrbuch 2018 – In diesen Tagen erscheint die 61. Ausgabe des Heimat-Jahrbuchs für den Kreis Altenkirchen und die angrenzenden Gemeinden. Herausgeber ist der Heimatverein des Kreises Altenkirchen. Die aktuelle Ausgabe umfasst 384 Seiten, 64 Seiten mehr als das Jahrbuch von 2017. Auch diesmal haben Eckard Hanke und Dr. Kirsten Seelbach als Redaktion gute Arbeit geleistet. Gleiches gilt für Joachim Weger, der für den Bildteil des Kalendariums verantwortlich zeichnet. Für das übersichtlich und lesefreundlich gestaltete Layout sorgte wiederum Frank Schneider. Nach dem Kalendarium, das sich in der Ausgabe für 2018 um „Museen und Sammlungen“ dreht, findet sich das traditionelle Vorwort von Konrad Schwan, Vorsitzender des Heimatvereins im Kreis Altenkirchen. Es schließen sich Nachrufe zu den verstorbenen Autoren Dieter Sommerfeld, Eberhard Wickler und Werner Engelbert an. Dann geht das Buch über in die einzelnen Sachbeiträge. Es sind diesmal 53 Artikel zu vielen Themen aus alten und neuen Zeiten, verfasst allesamt von sachkundigen Heimatschriftstellerinnen und -schriftstellern.

Einen großen Teil nehmen drei Beiträge zum Thema Friedrich-Wilhelm Raiffeisen ein. Der bedeutende Genossenschaftsgründer wurde vor 200 Jahren in Hamm/Sieg geboren und starb vor 130 Jahren in Neuwied-Heddesdorf. Das Heimat-Jahrbuch setzt ihm mit der neuesten Ausgabe ein Denkmal der besonderen Art. Alleine aus dem Raum Wissen sind diesmal fünf Autoren vertreten. Mia Geimer-Stangier beispielsweise befasst sich mit ihrem allerersten Beitrag für ein Heimat-Jahrbuch überhaupt mit den Fresken des Kölner Kirchenmalers Peter Hecker (1884 – 1971). Zu bewundern sind die Werke in der katholischen Pfarrkirche „Kreuzerhöhung“ zu Wissen. Den Auftrag hatte Hecker vor exakt 90 Jahren, am 8. Juni 1928, bekommen. Dem Beitrag Geimer-Stangiers zufolge, hat der Künstler seine Wissener Arbeit „als die schönste seines Lebens“ bezeichnet. Sie sind von Kriegszerstörungen verschont worden, was einen echten Glücksfall für die Siegstadt darstellt. Bemerkenswert ist noch, dass die Darstellung von Adam und Eva an der Langhausdecke in den 1950er Jahren dem Zeitgeist angepasst und damit stark verändert worden ist. Anhand einer Aufnahme von dem ursprünglichen Zustand kann sich jedermann selbst einen Eindruck verschaffen, ob es sich um eine Verbesserung handelt. Auf jeden Fall aber ist der Beitrag von Mia Geimer-Stangier ein willkommener Anlass, sich selbst ein Bild zu machen. In der Wissener Kirche finden regelmäßig fachkundige Führungen zu den Werken von Peter Hecker statt. Weiterhin befasst sich Bruno Wagner mit dem Abriss der Schönsteiner Pfarrkirche vor nunmehr 50 Jahren. Übriggeblieben an der unteren Brixiusstraße ist lediglich ein Areal, das auf einem Stein folgende Inschrift trägt: „Zum Gedenken und zur bleibenden Erinnerung an Pastor Hubert Stoffels – für sein segensreiches priesterliches Wirken in der Pfarrgemeinde Schönstein – Selbach von 1917 bis 1956 erhielt der Platz diese Namensgebung“. Herbert Schmidt macht auf eine gefährliche Kriegssituation im März 1945 aufmerksam. Damals hatten deutsche Soldaten Quartier auf Hof Niedergüdeln an der Straße zwischen Wissen und Betzdorf bezogen. Es kam zu einem Disput mit Hofbewohnern. Tante Agnes konnte die drohende Gefahr schließlich abwehren, indem sie einen großen Kessel Milchsuppe für die gesamte Kompanie kochte. Erhard Böhmer widmet sich auf 18 Seiten dem mehr als 300 Jahre alten Einzelhof „Honigsessen“ und dem namensgleichen Weiler „Honigsessener Hof.“

Bernhard Theis schließlich beschreibt das Schicksal von Aloysius Brendebach. Er war im Herbst 1955 der letzte Kriegsheimkehrer des Wisserlands. Weitere Beiträge befassen sich mit dem Wolf – Managementplan des Landes Rheinland-Pfalz, dem Leiter des Baus der Siegtaleisenbahn von 1855 bis 1862, der evangelischen Kirche zu Flammersfeld, Straßennamen in Betzdorf, der Frühgeschichte von Stein-Wingert im Nistertal oder Ansichtskarten des Daadener Landes. Erhältlich ist das Heimat-Jahrbuch des Landkreises Altenkirchen für 2018 in allen gut sortierten Buchhandlungen. (pr)