5. Kinoevent der DLRG ALtenkirchen in der Wiedscala Neitersen

Veröffentlicht am 23. Oktober 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN/NEITERSEN – 5. Kinoevent der DLRG ALtenkirchen in der Wiedscala – Nach drei Jahren Pause war es wieder so weit. Am Samstag, 21. Oktober, traf sich die DLRG Altenkirchen in der Wiedscala in Neitersen um das 5. Kinoevent auszurichten. Mit Popcorn und Nachos ausgestattet machten es sich die rund 70 Besucher im Kinosaal gemütlich und freuten sich über den 45minütigen selbstgeschnitten Film.

Zusehen waren Videos und Bilder der letzten Vereinsaktivitäten, sowie selbstgedrehte Videoclips. Besonders gut kamen die Videorheihe „Rettungsschwimmer für Anfänger“, indem die Googleerklärung einiger Rettungsschwimmbegriffe lustig verfilmt wurden und das „Wasserballett“ an.

Ein herzliches Dankeschön galt dem Team der Wiedscala Neitersen, die schon zum 5. Mal den Saal zur Verfüung stellten und die Besucher mit Snacks versorgten, und Markus Schütz, der viel Zeit und Arbeit in die Bearbeitung und den Schnitt des Filmmaterials gesteckt hat.