Verkehrsunfall auf nasser Fahrbahn der B 8 bei Gieleroth

Veröffentlicht am 23. Oktober 2017 von wwa

GIELEROTH – Verkehrsunfall auf nasser Fahrbahn der B 8 – Auf der B 8 zwischen Gieleroth und Altenkirchen ereignete sich am Samstagnachmittag, 21. Oktober, um 12:10 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem die Fahrerin eines Toyota Yaris leichte Verletzungen erlitt. Auf nasser Fahrbahn geriet sie bergabwärts am Ende einer Kurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Am Toyota entstand Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden, so die Polizei, liegt bei circa 4.000 Euro.