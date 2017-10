Veröffentlicht am 24. Oktober 2017 von wwa

LINZ – Herbstfest in der Senioren–Residenz Sankt Antonius –Gut besucht war das Herbstfest in der historischen Kapelle in der Senioren-Residenz Sankt Antonius in Linz/Rhein. Die Bewohner/innen und einige Gäste von außerhalb freuten sich über die musikalische Unterhaltung von Ulrike Winter, die mit ihrem Akkordeon so manchen alten rheinischen Klassiker zum Mitsingen und Tanzen spielte.

Als dann auch noch die amtierende Weinkönigin Maike mit ihre Schwester Lena erschien, war der Nachmittag einfach perfekt. Diese gingen zur Begrüßung von Bewohner zu Bewohner und verteilten kleine Präsente, dabei bekam so mancher glänzenden Schimmer in den Augen. Der angebotene Federweiße mit dazu passenden Zwiebelkuchen rundete das Ganze ab.