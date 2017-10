Veröffentlicht am 24. Oktober 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Jugendbildungsfahrt Schweden 2018 – Bildung – Abenteuer – Natur – Kultur – Freizeit – Die Kreisjugendpflege Altenkirchen bietet in Kooperation mit dem Evangelischen Jugendzentrum Hamm eine Jugendbildungsfahrt in das Land der blauen Seen und rot-weißen Häuser, der unberührten Wälder und der endlosen Sonnenuntergänge im Sommer 2018 an.

Das Freizeitheim Bovik in Schweden bietet viele Spiel- und Freizeitmöglichkeiten für die Teilnehmenden. Neben vielen geplanten Aktionen rund um das Haus Bovik sind die zum Freizeitheim gehörenden Kanus ein weiteres Highlight. Ein garantiert unvergessliches Erlebnis werden die verschiedenen Tagesausflüge sein. Ganz unter dem Motto „ Auf den Spuren von Astrid Lindgren“ wird die Gruppe den Astrid Lindgren Park besuchen. Außerdem steht der Besuch des Tierparks in Boras auf dem Programm. Des Weiteren wird die Stadt Göteborg erkundet. Neben den Ausflügen haben die Teilnehmer genügend Zeit neue Freunde zu finden und ganz entspannt die Seele baumeln zu lassen.

Das Angebot findet in der dritten Sommerferienwoche, vom 7. bis 16. Juli 2018, statt und richtet sich an Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren. Bei Anmeldung bis zum 31. Januar 2018 kostet die Freizeit 370 Euro. Im Preis enthalten sind Hin- und Rückfahrt mit einem Reisebus, ein abwechslungsreiches und kreatives Programm, Eintrittsgelder und Übernachtung mit Vollverpflegung.

Weitere Informationen und Anmeldung beim Jugendamt der Kreisverwaltung, Anna Beck, Telefon: 02681 81-2513 oder per Email unter anna.beck@kreis-ak.de oder beim Evangelischen Jugendzentrum Hamm, Ute Fährmann, Telefon: 02682 6535 sowie per Email unter ev.juz.hamm-sieg@web.de.