Veröffentlicht am 24. Oktober 2017 von wwa

NEUWIED – Stadtteilgärtner haben prächtige Kartoffeln geerntet – Es macht Spaß und stärkt die Gemeinschaft: Mit dem Stadtteilgarten hat das Quartiermanagement der südöstlichen Innenstadt in Kooperation mit dem Diakonischen Werk und der GSG vor Jahren eine gleichermaßen beliebte wie nützliche Aktion gestartet. Und sie stößt auf allgemeine Resonanz. So hatten Schüler der Marienschule den Teilnehmern am speziellen Stadtteilgarten-Projekt „Bunte Beete – ein Stadtteil blüht auf“ im Frühjahr Saatkartoffeln gespendet. Nun konnte die Ernte eingefahren werden. Die Stadtteilgärtner ernteten gemeinsam mit den Schülern, bei denen sie sich für die Spende ausdrücklich bedankten, prächtig gewachsene Kartoffeln. Eine prima Grundlage für schmackhafte Speisen.