23. Oktober 2017

ALTENKIRCHEN – English Basic Conversation auf Mittelstufenniveau – Der Englischkurs der Kreisvolkshochschule in Altenkirchen startet am Mittwoch, 8. November. Er richtet sich an Lernende, die normale Alltagsgespräche in Englisch führen und flüssiger über sich und ihr Lebensumfeld sprechen wollen. Es werden unterschiedliche Themenkomplexe aus dem Alltag aufgegriffen, landeskundliche Schwerpunkte behandelt und durch vielfältige Sprechaufgaben das Hinführen zum freien Sprechen gefördert. Zielgruppe des Kurses sind Personen, die bereits Englischkenntnisse mitbringen.

Der Kurs umfasst zwölf Termine. Er findet unter der Leitung von Jutta Schmidt jeweils mittwochs in der Zeit von 19:00 bis 20:30 Uhr statt. Veranstaltungsort ist die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen. Die Kursgebühr beträgt bei acht Teilnehmenden 60 Euro. Nähere Informationen oder Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen unter den Telefonnummern 02681-812212 oder unter kvhs@kreis-ak.de.