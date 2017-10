Veröffentlicht am 23. Oktober 2017 von wwa

MEHREN – Kreativ-Weihnachts-Workshop in Mehren – Für alle Jungs und Mädchen ab acht Jahren die Spaß am kreativen Gestalten haben, findet ein Workshop unter dem Motto „Rund um Weihnachten“ in Mehren statt. Die jungen Teilnehmer lernen in dem zweitägigen Workshop am 17. November in der Zeit von 15:00 bis 19:00 Uhr und am 18. November in der Zeit von 10:00 bis 14:00 Uhr alles rund ums Basteln und Dekorieren für die Weihnachtszeit.

Die Veranstaltung wird vom Kreisjugendamt Altenkirchen in Kooperation mit der Ortsgemeinde Mehren organisiert. Die Teilnehmergebühr beträgt 12 Euro inklusive Bastelmaterial. Weitere Informationen beim Jugendamt der Kreisverwaltung unter Telefon: 0 26 81 81-25 13 oder per Email unter anna.beck@kreis-ak.de.