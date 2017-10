Veröffentlicht am 22. Oktober 2017 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Lenkungsgruppe der Brancheninitiative Metall – Letzte Sitzung im Jahr erfolgreich – Die Lenkungsgruppe der Brancheninitiative Metall (BIM) besteht aus regionalen Unternehmen, der Universität Siegen und dem Technologie-Institut für Metall und Engineering GmbH (TIME), die gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung des Kreises Altenkirchen branchenspezifische Projekte im Rahmen des Netzwerkes entwickeln. Die letzte Lenkungsgruppensitzung für das Jahr 2017 fand nun Ende September bei EWM in Eichelhardt statt. Die Sitzungen dienen dem allgemeinen Austausch und der Entwicklung von Projekten und Veranstaltungen, die noch in diesem Jahr stattfinden oder bereits fürs Jahr 2018 geplant sind. Zu den Schwerpunktthemen des Netzwerkes gehören Mittelstand 4.0, Innovation und Energie sowie das Thema Fachkräfte.

Neben der Besprechung und Weiterentwicklung der geplanten „Fachkräfteinitiative Kreis Altenkirchen“ stand ebenso die Weiterentwicklung des Netzwerkes im Vordergrund. „Wir möchten das erfolgreiche Netzwerk der BIM bei den regionalen Unternehmen bekannter machen und den Austausch untereinander ausbauen. Die Kommunikation zwischen den ansässigen Betrieben soll gefördert werden“, kommentiert Tim Kraft, Leiter der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen.

Lenkungsgruppenmitglied Josef Theis, Geschäftsführer STA in Hamm, ergänzt, „dass Vorschläge zu Themen wie Fachkräfte oder Digitalisierung seitens der Unternehmen direkt an die Wirtschaftsförderung gerichtet und umgesetzt werden. Auch die kommende Veranstaltung im Rahmen eines Metallforums wurde thematisch von den Unternehmen vorgeschlagen. Es handelt sich hierbei um das Thema Patentschutz in der Praxis für kleine und mittelständische Unternehmen. Somit steht der Praxisbezug im Mittelpunkt und es werden Themen angeboten, die die Unternehmen wirklich interessieren.“

Das Ziel des Netzwerkes ist es, die regionalen Themenschwerpunkte und Anliegen der Unternehmen herauszuarbeiten und entsprechende Projekte und Veranstaltungen zu initiieren. In Kombination zur geplanten Fachkräfteinitiative entsteht derzeit durch die Zusammenarbeit von der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen mit dem externen Berater Horst Idelberger und das Professorennetzwerk, das den Unternehmen vor Ort neue Möglichkeiten im Bereich Fachkräfte bietet.

Ziel ist es, noch in diesem Jahr das Netzwerk mit den direkten Ansprechparten zu fixieren und den Betrieben im ersten Quartal 2018 den Nutzen vorzustellen. Hierzu ist eine Veranstaltung im Kreis geplant, bei der sich alle Universitäten und (Fach-)Hochschulen des Netzwerkes präsentieren und ihre Angebote vorstellen.

„Wir erfahren bereits jetzt von den ersten Erfolgen im Rahmen des Netzwerkes, in dem regionale Unternehmen hierüber Maschinenbauabsolventen gefunden und eingestellt haben. Ebenso wurden frühzeitige Kontakte zu zukünftigen Elektroingenieuren vermittelt, die nun ihre Abschlussarbeit im Kreis Altenkirchen durchführen“, so Kraft.

Für das nächste Jahr sind bereits weitere Programmpunkte in Planung, die im Laufe der nächsten Monate ausgearbeitet werden. Dabei verfolgt das Netzwerk stets die Absicht einen Mehrwert für die regionalen Unternehmen zu schaffen.

Sven Dörnbach, der als Gast nach Eichelhardt zur Firma EWM gekommen war, stellte den Mitgliedern der Lenkungsgruppe sein Start-Up-Unternehmen „Firmen helfen Firmen (FhF)“ vor. Er entwickelte eine Homepage, die als Dienstleistungsplattform für Auftragsarbeiten aus dem Metall- und Maschinebaubereich dient.

In Unternehmensprozessen ist es Gang und Gebe, dass oftmals kleinere Arbeitsprozesse an externe Unternehmen vergeben werden. Diesen Vorgang bezeichnet man als Outsourcing. Zur Vergabe solcher Aufträge liegen oftmals zeitintensive Recherchearbeiten an, um Unternehmen mit entsprechenden Kapazitäten zu finden. Das Start-Up-Unternehmen von Sven Dörnbach möchte diesen Prozess mittels einer Onlineplattform bündeln und vereinfachen. Die Plattform „Firmen helfen Firmen“ soll dahin gehend als Sammelbecken für Auftragsarbeiten fungieren, wo sich interessierte Abnehmer direkt auf inserierte Aufträge bewerben können.

Die Lenkungsgruppenmitglieder der Brancheninitiative Metall engagieren sich ehrenamtlich für die Region und sind Initiatoren für viele Projekte und Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung des Kreises. Im Jahr 2018 wird das Thema der Fachkräfteinitiative einen großen Schwerpunkt in der Arbeit der Lenkungsgruppenmitglieder darstellen. Darüber hinaus sollen, wie in den vergangenen Jahren, Veranstaltungen in den Unternehmen vor Ort als Netzwerkveranstaltung stattfinden, die aktuelle Themen von einem Fachreferenten aufgreifen.