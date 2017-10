Veröffentlicht am 22. Oktober 2017 von wwa

MAINZ/INGELHEIM – 10. Landeschorwettbewerb in Ingelheim am 18. und 19. November – Vorverkaufsstart zum Abendkonzert am 18. November – Zum 10. Mal findet in diesem Jahr am 18. und 19. November der Landeschorwettbewerb statt. Austragungsort ist die neu erbaute Kultur- und Kongresshalle kING in Ingelheim. Über 370 Sänger/innen aus 14 rheinland-pfälzischen Laienchören treffen sich zum Leistungsvergleich in acht verschiedenen Kategorien. Die Wertungssingen sind öffentlich und finden an beiden Tagen jeweils ab 11:00 Uhr statt. Am Samstagabend ab 20:00 Uhr wird ein deutsches Top-Ensemble, der Jazzchor Freiburg, in einem Sonderkonzert zu hören sein. Für dieses Konzert sind Karten im Vorverkauf erhältlich. Die Vorsingen im Wettbewerb sind für das Publikum frei.

Neben dem Leistungsvergleich der verschiedenen Chöre, die sich bei einer erfolgreichen Teilnahme für den 10. Deutschen Chorwettbewerb 2018 in Freiburg im Breisgau qualifizieren können, steht auch der Begegnungsgedanke im Mittelpunkt. Die Wertungssingen am Samstag und Sonntag sind öffentlich. Interessierte Zuhörer sind herzlich willkommen und können sich bei freiem Eintritt eine Auswahl der besten rheinland-pfälzische Chöre und Vokalensembles anhören. Die musikalische Bandbreite reicht von Werken der Renaissance über Volkslieder bis hin zu Jazz- und Swingklassikern.

Für das Abendkonzert am Samstag, 18. November ab 20:00 Uhr konnte der Jazzchor Freiburg gewonnen werden. Das Ensemble wurde 1990 von Bertrand Gröger, der den Chor auch heute noch leitet, gegründet. Tourneen und Konzerte in China, Japan, Korea, Russland und vielen anderen Ländern, die erfolgreiche Teilnahme an Wettbewerben, CD-Produktionen sowie Rundfunk- und Fernsehsendungen machten den Chor national und international bekannt. Hinzu kamen Projekte mit Bobby McFerrin und den Bamberger Symphonikern. Das Programm des Jazzchors umfasst Vocal Jazz von Swing bis Fusion mit dem Versuch des Brückenschlags zwischen E- und U-Musik, Anspruch und Unterhaltung.

Karten für das Abendkonzert sind im Vorverkauf für 14 Euro (ermäßigt 9 Euro) online unter www.ticket-regional.de zu bestellen. Ausgetragen wird der Landeschorwettbewerb alle vier Jahre vom Landesmusikrat Rheinland-Pfalz. Ermöglicht wird der Wettbewerb durch das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur und der GlücksSpirale von Lotto Rheinland-Pfalz. Foto: Lisa

Foto: Jazzchor Freiburg