Veröffentlicht am 22. Oktober 2017 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Fördermittel für wasserwirtschaftliche Maßnahmen im Kreis Altenkirchen – Für die Neuverlegung einer Wassertransportleitung vom Hochbehälter Dauersberg bis zum Wasserzählerschacht in Steineroth hat das Land eine Zuwendung in Höhe von 444.800 Euro bewilligt. Die Nachricht erhielten die Landtagsabgeordneten Sabine Bätzing-Lichtenthäler und Heijo Höfer jetzt auf Nachfrage aus dem Mainzer Umweltministerium.

Wie die SPD-Politiker mitteilen, soll mit der neuen Transportleitung die Wasserversorgung für den Bereich Betzdorf sichergestellt werden. Ein Viertel der Fördersumme erhält die Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain als Zuweisung. Der Rest wird als Darlehen aus dem Zinszuschussprogramm gewährt. Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben für den aktuellen Finanzierungsabschnitt belaufen sich auf 556.000 Euro.

Ein weiterer Zuwendungsbescheid in Höhe von 9.110 Euro ist an die Verbandsgemeine Flammersfeld gegangen. Für die Ortslage Flammersfeld soll ein umfassendes Kanalsanierungskonzept erstellt werden. Dort seien zwar in der Vergangenheit bereits einige Kanäle ausgetauscht worden. Die Befahrungen wären bislang aber nur bruchstückhaft erfolgt.