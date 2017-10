61jährige Klaus Höfer wird vermisst

Veröffentlicht am 22. Oktober 2017 von wwa

WISSEN – Aktuelle Vermisstensache – Seit Dienstagmittag, 17. Oktober, ist der 61jährige Klaus Höfer aus der Fachklinik in Wissen abgängig. Herr Höfer wohnt im oberen Westerwaldkreis. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Hinweise zu dem Aufenthalt und dem Verbleib bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Tel: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Höfer wird wie folgt beschrieben: Circa 165 cm, circa 65 Kg, schmale Figur, lichte kurze Haare und auffallend helle Hautfarbe. Quelle: Polizei