ALTENKIRCHEN – Diamantene Hochzeit der Eheleute Schneider – Am Sonntag, 29. Oktober feiern die Eheleute Amalia und Waldemar Schneider aus Altenkirchen das Fest ihrer Diamantenen Hochzeit. Amalia Schneider kam am 17. August 1937 in Moor im deutschen Wolgagebiet zur Welt. Mit vier Jahren wurde sie mit ihrer Mutter und den fünf Geschwistern nach Kasachstan verschleppt. Dort wurden sie bei russischen Familien untergebracht. Unter erschwerten Bedingungen konnte Amalia seinerzeit für vier Jahre die Schule besuchen. Danach erledigte sie verschiedene Arbeiten, die im Dorf erledigt werden mussten und hütete und versorgte dort 34 Jahre lang die Schafherde. Amalia Schneider liebt die Arbeit im Garten und die Pflege ihrer Blumen ums Haus. Seit 2000 ist sie Mitglied der Baptistengemeinde in Altenkirchen, wo sie regelmäßig mit Tochter Ida die Gottesdienste besucht.

Waldemar Schneider ist am 21. September 1936 ebenfalls in Moor geboren. So kennt sich das Paar bereits aus Kindertagen und besuchte auch zusammen den gleichen Kindergarten. Waldemar Schneider war fünf Jahre alt, als er mit seiner Mutter, die dann ein Jahr später an Typhus starb, nach Kasachstan kam. Der Waise lebte dann bei einem Onkel und dessen Familie. Er arbeitete viele Jahrzehnte als Traktorist in der Landwirtschaft. In jungen Jahren gehörte das Akkordeonspielen zu seinen Hobbys.

Die Schneiders zogen im Dezember 1998 nach Deutschland. Nach einiger Zeit kauften sie das Haus in der Siegener Straße in Altenkirchen. Hier fühlen sie sich wohl. Tochter Ida lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern mit im Haus. Auch die Familien von Tochter Maria und Sohn Waldemar leben in Altenkirchen und Umgebung. Zu den ersten Gratulanten am Festtag gehören die beiden Töchter und der Sohn mit ihren Familien, darunter sechs Enkelkinder und sechs Urenkel.