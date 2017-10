Veröffentlicht am 22. Oktober 2017 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Wahlnachlese der Grünen im Kreis Altenkirchen – Auf der letzten Mitgliederversammlung von BÜNDNIS 90/ Die Grünen des Kreisverbandes Altenkirchen haben diese die Nachlese zur Bundestagswahl gehalten und gemeinsam das Ergebnis analysiert. Nach der Begrüßung, sagte Anna Neuhof, die als Direktkandidatin für die Kreisverbände Altenkirchen und Neuwied antrat: „Ich freue mich sehr über den starken Rückhalt für die Grünen hier vor Ort und auch für mich persönlich. Wir haben nicht alle Ziele erreichte, aber ein gutes Ergebnis bekommen. Gleichzeitig macht mich das Wahlergebnis nachdenklich. Die vor uns liegende Zeit wird nicht einfach werden, denn das Ergebnis der AfD ist höchst besorgniserregend. Vor uns liegen jetzt auf Bundesebene die Sondierungsgespräche und dann möglicherweise Koalitionsverhandlungen. Dabei muss eines klar sein: wo Grün drauf steht muss auch Grün drin sein.“

Wir leben in einer Gesellschaft, die sich verändert hat, in der das erste Mal wieder Rechtspopulisten in den Bundestag einziehen. Wir müssen alles dafür tun, dass die Spaltung unseres Landes aufhört. Wir Grüne sind mit Herz und Verstand dabei, wenn es darum geht, unsere Gesellschaft ein Stück besser zu machen. Als einzige Partei im Land verbinden wir ökologische Verantwortung, verantwortungsvolle Ökonomie, individuelle Selbstbestimmung, umfassende Gerechtigkeit und lebendige Demokratie. Wir diskutieren leidenschaftlich über verschiedene Ideen und krempeln dann die Ärmel hoch, um gemeinsam Lösungen anzupacken. Wir müssen alles dafür tun, die Rechtsverschiebung zu stoppen.

Die Partei hat im Bundestagswahlkampf mit großer Geschlossenheit gekämpft und das zweitbeste Ergebnis in ihrer Geschichte erzielt. Diese Einigkeit braucht sie jetzt auch weiter, denn die Regierungsbeteiligung in einem Jamaika-Bündnis ist auch für die Kreisgrünen eine Option. „Die Hürden für Jamaika sind hoch. Klar ist, dass die Grünen kein Öko-Feigenblatt einer schwarz-gelben Koalition sein dürfen, sondern ein Motor für sachgerechte Planungen, es gibt viele Schwerpunkte, die für uns gleichermaßen essentiell sind.“, Dr. Rudolf Beyer, Kreiskassierer.

Nach einer anregenden Diskussion an diesem Abend, freuen sich die Grünen auf viele Gespräche mit allen Menschen, die im Kreis leben und möchten gern noch einmal darauf hinweisen, dass die Versammlungen allen Interessierten offenstehen, kommen Sie gern vorbei. Für uns steht fest:

Die Zukunft dieses Kreises und dieses Landes den Rechtspopulisten und Rechtsextristen zu überlassen, ist keine Option- denn so viel ist klar, die Menschen warten auf Antworten.