Veröffentlicht am 22. Oktober 2017 von wwa

NIEDERBIEBER – Sommerfest der SPD in Nieberbieber – Traditionell fand das jährliche Sommerfest des SPD-Ortsverein Niederbieber-Segendorf statt, aber zum ersten Mal in der Gaststätte „Zur Wied“ in Niederbieber. Der SPD Ortsvereinsvorsitzende Willi Marmé begrüßte unter den Gästen auch Martin Diedenhofen, Michael Mang und den Landtagsabgeordneten Fredy Winter. Der Männerchor Altwied-Segendorf, der Singkreis Torney und Herbert Zimmermann am Keyboard sorgten für die musikalische Untermalung. Auch gab es wieder eine große Tombola mit vielen tollen Preisen. Für das leibliche Wohl der Gäste hatte der Wirt Günter May bestens gesorgt. Mit Gulaschsuppe, hausgemachten Frikadellen, selbst gebackenen Kuchen vom Buffet und gekühlten Getränken genossen viele Gäste die gute Stimmung bis in den späten Abend. In einer lockeren, familiären Atmosphäre war es möglich auch Impulse für die politische Arbeit in den Ortsteilen aufzunehmen, sagte Willi Marmé.