Veröffentlicht am 21. Oktober 2017 von wwa

KURTSCHEID Pony in Kurtscheid nach Verkehrsunfall verendet – Am Donnerstag, 19. Oktober, gegen 20:25 Uhr befuhr ein 41jähriger Autofahrer die L 257 aus Richtung B 256 kommend. Kurz vor der Ortschaft Kurtscheid sprang ein Pony über den Zaun einer Weide. Der Fahrer konnte nicht mehr ausweichen oder bremsen und fuhr gegen das Pferd. Das Tier verendete an der Unfallstelle.