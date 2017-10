Hund überfahren und Unfallflucht begangen

Veröffentlicht am 21. Oktober 2017 von wwa

DAUFENBACH – Hund in Daufenbach überfahren – Unfallflucht – Am Mittwochabend, 18. Oktober, gegen 20:00 Uhr wurde ein Hund in der Muscheider Straße überfahren. Der Hund war einer Katze nachgejagt und dafür auf die Straße gelaufen. In diesem Moment fuhr ein silberner Opel Corsa B die Straße entlang und stieß mit dem Tier zusammen. Der Fahrer hielt den Wagen kurz an und sei dann aber weitergefahren. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de.