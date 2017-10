Veröffentlicht am 21. Oktober 2017 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle – Ein 59jähriger Autofahrer befuhr am Mittwochvormittag, 18. Oktober, gegen 10:50 Uhr die Eberhardystraße in Richtung Scheuerfeld. Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 64jährigen Autofahrerin, da, so Angaben von Zeuge, der 59jährige Mann nicht die rechte Fahrbahnseite eingehalten hatte. Ohne sich um den Sachschaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Erst in der Gäulenwaldstraße wurde er durch den hinter ihm fahrenden Zeugen zum Anhalten animiert. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von weit über 2 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit circa 4.500 Euro. Quelle: Polizei