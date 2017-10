Veröffentlicht am 19. Oktober 2017 von wwa

A K T U E L L – B 8 zwischen Altenkirchen und Gieleroth gesperrt – Lkw Unfall – Bis in die Nachmittagsstunden wird die B 8 zwischen Altenkirchen und Gieleroth vermutlich noch gesperrt sein. In den Vormittagsstunden des Donnerstag, 19. Oktober ereignete sich auf der Kurvenstrecke der B 8 zwischen Altenkirchen-Michelbach und Gieleroth ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein Kleintransporter mit Doppelachsanhänger war aus Richtung Gieleroth in Richtung Altenkirchen unterwegs als in einer Rechtskurve sich die linke Seitenklappe des Anhängers öffnete. Zur gleichen Zeit befuhr ein polnischer Lastwagen die Strecke in entgegengesetzter Richtung. Die Klappe des Anhängers schlug in Fahrerhöhe auf der Fahrerseite der Zugmaschine des Sattelzuges ein. Die Lastwagenfahrerin sah die Klappe auf sich zukommen, bremste ihren Sattelzug ab, versuchte noch etwas auszuweichen und duckte sich selber in den Innenraum des Führerhauses ab. Die Klappe demolierte die Fahrertür und die Verkleidung, die Fahrerin blieb unverletzt. Durch den Aufprall der Klappe kam das Gespann ins Schleudern. Der Transporter knallte in die Schutzplanke der Hängeraufbau an einen Baum. In der Folge drehte sich das Gespann, die Anhängerkupplung riss sich vom Kleintransporter los. Der Anhänger kippte quer zur Fahrbahn auf die Seite und bohrte sich mit der Kupplung in die rechte hintere Seitenwand eines hinter dem Sattelzug befindlichen weiteren Kleintransporters. Der Kleintransport des Anhängers drehte sich um die eigene Achse und kam entgegen der Fahrtrichtung auf seiner Straßenhälfte zum Stillstand. Die Straßenmeisterei sperrte die B 8 von beiden Seiten ab und richtete eine Umleitung ein. (wwa) Fotos: Wachow