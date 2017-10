Transporter aufs Dach geworfen

Veröffentlicht am 19. Oktober 2017 von wwa

WISSEN – Spektakulärer Verkehrsunfall in Wissen – Am Mittwochnachmittag, 18. Oktober ereignete sich gegen 17:50 Uhr in der Walzwerkstraße in Wissen ein Verkehrsunfall, als ein 28jähriger Autofahrer aus Richtung B 62 / Unterführung kommend nicht die Vorfahrt eines von links kommenden Transporters beachtete.

Der vorfahrtberechtigte Transporter samt 39jährigem Fahrer wurde von dem Pkw so unglücklich seitlich getroffen, das der Wagen gegen den hohen Bordstein prallte und dann seitlich umkippte.

Der Transporter blieb erheblich beschädigt auf dem Dach liegen. Der Fahrer blieb unverletzt. Quelle: Polizei