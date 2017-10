Illegale Müllablagerung in der Gemarkung Birken-Honigsessen

Veröffentlicht am 19. Oktober 2017 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Illegale Müllablagerung in der Gemarkung 57587 Birken-Honigsessen – Am Mittwoch, 18. Oktober wurde in den frühen Nachmittagsstunden durch eine Verkehrsteilnehmerin eine illegale Müllablagerung gemeldet. An einem Wirtschaftsweg an der Kreisstraße 69 zwischen Birken-Honigsessen und dem „Mühlental“ hatten unbekannte Personen zwei alte Polstersessel als Sperrmüll illegal entsorgt, indem diese einfach in einen angrenzende begrünte Böschung geworfen wurden.

Möglicherweise kann jemand eine Aussage zur Herkunft der mit hellem Stoff bezogenen und holzgerahmten Polstersessel machen.