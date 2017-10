Heu brennt in Helmeroth – Löschzüge Altenkirchen und Hamm im Einsatz

Veröffentlicht am 19. Oktober 2017 von wwa

BRUCHERTSEIFEN – Feuerwehren aus Hamm und Altenkirchen gemeinsam im Einsatz – Am Dienstagabend, 17. Oktober, wurde der Leitstelle in Montabaur von einem Autofahrer auf der B256 Ortsausgang Bruchertseifen Richtung Altenkirchen eine unklare Rauchentwicklung gemeldet. Um 17:41 Uhr wurde daraufhin Alarm für die Feuerwehr Hamm/Sieg ausgelöst. Kurze Zeit später wurde die Feuerwehr Altenkirchen zur Unterstützung angefordert, da die Einsatzstelle sich in einem schwer zugänglichen Gelände außerhalb der Ortslage Helmeroth befand. Die Zufahrt konnte nur über einen schmalen Landwirtschaftlichen Weg erfolgen. Die letzten Meter konnte nur das hochgeländegängige Unimog Tanklöschfahrzeug der Hammer Wehr bestreiten. Die Wehrleute legten vom Fahrzeug eine Schlauchleitung den Hang hinunter um das dort brennende Heu abzulöschen. Eine Ausbreitung des Brandes verhinderten die Feuerwehrleute aus Hamm und Altenkirchen gemeinsam erfolgreich. Die Löscharbeiten dauerten über zwei Stunden an. Der DRK Ortsverein Altenkirchen-Hamm war ebenfalls zur Eigensicherung der Einsatzkräfte vor Ort. Auf einer Fläche von circa 500 Quadratmetern mussten die Feuerwehrleute brennendes Heu auseinander ziehen und ablöschen. Mit den Wärmebildkameras beider Löschzüge konnten die Glutnester schnell gefunden und abgelöscht werden. Insgesamt waren über 30 Wehrleute im Einsatz. Über die Brandursache und Schadenshöhe gibt es keine Aussagen. (am) Fotos: Alexander Müller