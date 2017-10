Veröffentlicht am 21. Oktober 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Heinz Ratz und Strom&Wasser in der Stadthalle Altenkirchen – Heinz Ratz und Strom&Wasser gastierten in der Stadthalle Altenkirchen. Seit Jahren das Extremste, was man unter der Bezeichnung „Liedermacher“ finden kann, halten die Herren von Strom & Wasser nicht nur durch ihre brillante Musik, ihren hohen Gute-Laune Faktor und der wilden Mischung aus Politik, Party und anspruchsvollen Texten das Konzertpublikum im Bann, auch ihre politischen Aktionen sind spektakulär. 1.000 Kilometer sind sie für Obdachlose durch die Republik gelaufen, 800 Kilometer für den Artenschutz durch deutsche Flüsse geschwommen fast 7.000 Kilometer für Flüchtlinge durch die Lande geradelt, um dann mit Weltklassemusikern auf Tour zu gehen, die in deutschen Flüchtlingslagern ohne Auftrittsmöglichkeiten leben. Mehr als 100.000 Euro Spenden für die Betroffenen sammelten Heinz Ratz und seine Band bereits. Zwei Gitarristen, ein Schlagzeuger und ein Rapper aus Osnabrück setzten die Stadthalle unter Strom. Ratz machte dem Publikum das Angebot sich am Auftrittsangebot mit anderen Musikern zu beteiligen. In etwas über zwei Stunden unterhielten er und seine beiden Musiker mit den verschiedensten Musikrichtungen und anspruchsvollen Texten das Publikum, von dem es ruhig etwas mehr hätte sein können. Die, die bei freiem Eintritt gekommen waren, feierten mit der Band einen ausgelassenen Konzertabend. Fotos: Wachow