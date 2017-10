Nach Frankie Boy kommt Saturday Night Fever nach Altenkirchen

Veröffentlicht am 20. Oktober 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Mit „Saturday Night Fever“ steht nach „Frankie Boy“ ein weiteres Musical auf dem Programm des Kulturbüro Felsenkeller – Das Dean Martin und Frank Sinatra Musical in Altenkirchen wusste das Altenkirchener Publikum zu begeistern. das Theater der Stadt Lahnstein zeigte mit „Frankie Boy“ ein Musical der Extraklasse. Der Ort: Las Vegas, Sands Hotel, im Jahr 1961. Frank Sinatra steht zum Soundcheck für die abendliche Rat Pack-Show auf der Bühne. Es herrscht gereizte Stimmung, denn Dean Martin ist trotz fortgeschrittener Stunde noch nicht da, er ist wieder einmal auf alkoholischen Abwegen, und Sammy Davies Jr. gastiert zur Zeit in Europa. Zu allem Überfluss tauchen nacheinander eine junge Tänzerin, der Frank sofort den Hof macht, zwei Mafiosi, die einen makabren Auftrag haben, und Juliet Prowse, Frankies Verlobte, auf, mit der zusammen er den Erfolgsfilm Can Can gedreht hat. Und natürlich auch Dean Martin, sichtlich gut drauf und für die eine und andere Überraschung gut. Es sieht also gar nicht nach einer perfekten abendlichen Rat-Pack Show aus in dieser liebenswerten Story, die sich um Ruhm, Liebe, Eifersucht und Mafia dreht. Aber vor allem um eins: um Musik.

„Frankie Boy“ ist eine Hommage an die legendären Gipfeltreffen von Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davies Jr. im Sands Hotel Las Vegas mit vielen Hits und Klassikern, die Musikgeschichte geschrieben haben. Auf der Bühne der Stadthalle Altenkirchen spulte sich turbulent Bühnenschau ab, die dem Betrachter zeitweise das Gefühl gab mitten im Geschehen mit dabei zu sein. Showgirls, Frankie und Dean, Musiker und zwielichtige Gestalten nehmen die Besucher mit in die turbulenten 60ger Jahre, lassen die Zeit vergessen. Auf kleiner Bühne durfte eine große Musicalshow erlebt werden. Das macht neugierig auf das was da Ende November, am Samstag, 25. November, sich auf der Altenkirchener Bühne abspielt. Fotos: Rewa/Wachow