Veröffentlicht am 22. Oktober 2017 von wwa

NEUWIED – Zweifler werden auf spiritueller Reise erleuchtet – Lesung mit Autorin Astrid Müller, die Südostasien bereiste – Die Autorin Astrid Müller ist leidenschaftliche Südostasienreisende und war, erschöpft vom Job, auf Sinnsuche. In ihrem Debüt „Erleuchtung für Zweifler. Eine spirituelle Reise nach Thailand, Laos und Kambodscha“ verarbeitet die Berlinerin die Erfahrungen, die sie bei Meditationsübungen in einem thailändischen Kloster machte. Am Donnerstag, 2. November, liest Müller daraus in der Neuwieder StadtBibliothek.

Astrid Müller hat sich vor einiger Zeit einige grundlegende Fragen gestellt: Lebe ich im Einklang mit mir? Macht meine Arbeit mich zufrieden? Habe ich eine Partnerschaft, die mich erfüllt, und liebevolle Beziehungen zu Menschen? Die Antworten fielen so aus, dass sich die Frau, die einst Gesundheitswissenschaften und Sozialpädagogik studierte, zu einem Aufenthalt in einem buddhistischen Kloster in Thailand entschloss. Das hieß Askese pur. „Ich musste etwas Neues versuchen, etwas verändern, mich ändern. Aber eine konkrete Vorstellung, worauf ich mich einließ, hatte ich nicht“, berichtet Müller, die mittlerweile als Keramikerin arbeitet. Das sei auch besser so gewesen, meint sie. Denn: „Hätte ich gewusst, was es heißt, elf Stunden am Tag bei mehr als 40 Grad in einer Meditationshalle zu sitzen oder mich auf eine Affäre mit einem Filmstar einzulassen – ich hätte mir keines von beidem zugetraut.“ Vor allem die Meditationsmethode „Vipassana“ habe alles von ihr gefordert, sowohl psychisch wie körperlich.

Ob diese Erfahrungen ersehnte Wendepunkte in ihrem Leben waren, ob das erneute Rendezvous mit dem Filmstar den gewünschten Verlauf nahm, darüber berichtet Müller am Donnerstag, 2. November, um 18:00 Uhr in der StadtBibliothek Neuwied im Historischen Rathaus. Gleichzeitig zeigt sie ihre Fotografien, die auf Reisen in den Subkontinent entstanden. Der Eintritt kostet 5 Euro.