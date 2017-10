Veröffentlicht am 18. Oktober 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kreismusikschule bietet jetzt auch Unterricht für Fagott – Junge Musikpädagogin neu an der Kreismusikschule – Die Kreismusikschule bietet erstmals in der Region auch Unterricht für das Instrument Fagott an. Damit schließt sie eine Lücke im Spektrum der gängigen Instrumente und zugleich auch in der musikalischen Bildungslandschaft des Kreises Altenkirchen. Das Fagott ist ein Holzblasinstrument in der Tenor- und Basslage und wird ähnlich der Oboe auf einem Doppelrohrblatt gespielt. Es hat einen sonoren, warmen Klang. In unserer Region könnte das Fagott viele (sinfonische) Blasorchester wie auch Kammerorchesterbesetzungen bereichern, denn es ist bislang äußerst selten vertreten.

Möglich wird der Fagott-Unterricht durch Marén Mehnert, eine neue Mitarbeiterin, die im Spätsommer ihre Arbeit an der Kreismusikschule aufgenommen hat. Mehnert hat Fagott und Elementare Musikpädagogik an der Musikhochschule in Detmold studiert. Sie leitet für die Kreismusikschule nun eine Vielzahl an Kursen im Vorschulalter, so Eltern-Kind Gruppen und die beliebte Früherziehung in Wissen, Hamm und Altenkirchen.

Nun möchte Marén Mehnert auch „ihr“ Fagott im Kreis Altenkirchen populär machen: „Ich freue mich auf Schülerinnen und Schüler die neugierig auf das Fagott sind und ein nicht alltägliches, aber stilistisch sehr vielseitiges Instrument lernen wollen.“ Auch auf die Musikvereine im Kreisgebiet will die junge Musikpädagogin gemeinsam mit der Musikschule nun nach und nach zugehen. Sie hat selbst auch in namhaften Orchestern gespielt und bringt auch von daher viel praktische Erfahrung mit.

Die Kreismusikschule wird dank der Unterstützung ihres Fördervereins zwei kleinere Lerninstrumente, sogenannte Fagottini anschaffen können, so dass Kinder im Grundschulalter, je nach Körpergröße, schon Fagott lernen können. Im Übrigen benötigen Anfänger keine Vorkenntnisse. Lediglich die eigene Körpergröße sollte zur stattlichen Größe von 1,35 Meter und dem Gewichts des Fagotts passen.

Wer sich für den Fagott-Unterricht bei Marén Mehnert oder auch ihre Kurse interessiert, kann sich im Musikschulbüro unter Telefon 0 26 81 81 22 83 oder Email musikschule@kreis-ak.de informieren.

Foto: Marén Mehnert ist neu im Pädagogen-Team der Kreismusikschule und bietet ab sofort Unterricht im Fach Fagott an. Sie ist selbst eine ausgezeichnete Fagottistin und leitet auch eine Vielzahl von Kursen für Kinder im Vorschulalter. Interessenten können sich bei der Kreismusikschule melden.