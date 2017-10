Veröffentlicht am 18. Oktober 2017 von wwa

WAHLROD – Mit Tag des offenen Stalls neues Stallgebäude eingeweiht – Mit den der Jahreszeit entsprechenden Wetterbedingungen stellten Philipp und Ina Lichtenthäler die Erweiterung des Landwirtschaftlichen Betriebes der Öffentlichkeit vor. Die Vorbereitungen zum ereignisreichen Tag liefen auf Hochtouren und auch die Wetterunbilden. Es regnete in Bindfäden und schien gar nicht aufhören zu wollen. Doch in der Mittagszeit sah vorsichtig die Sonne hinter den dunklen Wolken hervor und eine Stunde später dachte keiner mehr an die nasse Zeit des Vormittages. Die Stallung, die das Gebäude bevölkern soll nahm an diesem Tag dutzende von Besuchern auf. Oben auf der Weide waren die Horntiere zu erkenn und schienen froh zu sein in der wärmenden Nachmittagssonne grasen zu dürfen, fern des Trubels auf dem Hof.

Der Lindenhof Wahlrod besteht in der vierten Generation der Familie Ahlhäuser in der Ortsmitte von Wahlrod. Anfangs gab es Milchkühe, Grünland und etwas Ackerbau und aus diesen kleinen Anfängen wurde der Betrieb stetig erweitert. In der zweiten Generation züchteten Willi und Erna Ahlhäuser erfolgreich im Nebenerwerb „Rheinische Rotbunte“ Milchrinder, die im Herdbuch eingetragen waren.

1979 ermöglichte der Neubau eines Stalles die Bullenmast für zusätzliche 60 Tiere. 1982 wurde die Milchwirtschaft aufgegeben, denn Dietmar und Renate Ahlhäuser sahen ihre Zukunft in der Fleischrinderzucht und der Selbstvermarktung. Circa 50 Mutterkühe ziehen seitdem ihre Kälber auf, die im eigenen Betrieb ausgemästet oder zur Zucht gehalten werden. Es werden keine Tiere oder Futtermittel zugekauft, so dass im geschlossenen Kreislauf gewirtschaftet wird. Ein Teil der Tiere wird im hofeigenen Schlachtbetrieb selbstvermarktet. Somit kann eine sichere Herkunft und beste Fleischqualität garantiert werden. Im Jahr 2003, zum 50. Geburtstag von Dietmar Ahlhäuser, wurde dem Betrieb der Namen „Lindenhof“ gegeben.

Seit dem 1. Januar 2017 wird der Betrieb in der vierten Generation von Philipp und Ina Lichtenthäler, geb. Ahlhäuser, im Nebenerwerb weitergeführt. Im Mai 2017 wurde mit dem Bau eines modernen, tiergerechten Mutterkuhstalles in Wahlrod, Ober dem Beilstein, begonnen. Dieser Stall bietet den Kühen im Winter ein hohes Maß an Kuhkomfort, da alle Tiere auf großen, eingestreuten Strohflächen laufen, die Kälber einen Kälberbereich erhalten, wo sie sich hin zurück ziehen können und der Stall durch seine offene Seite nach Süden über genügend frische Luft verfügt.

Auch aus Arbeitswirtschaftlicher Sicht ist der neue Stall für die Familien Lichtenthäler und Ahlhäuser ein großer Fortschritt, denn die Fütterung und das Ausmisten lassen sich hier maschinell erledigen und es sind alle Kühe, die in zwei Gruppen gehalten werden, besser zu managen. Alles in allem freut sich der Lindenhof auf die Zukunft mit dem neuen Mutterkuhstall, das mit vielen Interessierten gefeiert wurde.

Der Mutterkuhstall hat eine Größe von 37,50 Meter Länge und 16,80 Meter Breite. Es stehen jeder Kuh mit Kalb mindestens acht Quadratmeter Grundfläche zur Verfügung. Ausgelegt ist der Stall für maximal 50 Kühe mit Kälbern. Die Die Lagerhalle im Kopfbereich hat eine Größe von 18 Meter Länge und 12 Meter Breite. Die Baukosten belaufen sich insgesamt auf circa 260.000 Euro. In knapp fünf Monaten war die Arbeit vollbracht und die tierischen Bewohner konnten einziehen.

Viel Ruhe gab es für das Ehepaar Lichtenthäler an diesen Tag nicht. Gäste wollten herumgeführt werden und viel wissen. Wo einst die Kühe mit ihren Kälbern stehen labten sich die Besucher am gebotenen Kuchen und süffigen Getränken. Eine lange Schautafelreihe stellte den Hof, die Haltungsweise, Horntiere und fotografisch die Bauzeit vor. Während sich die Erwachsenen im Fachwissen bereicherten rutschte der Nachwuchs auf Bobbycars über das Anwesen. Fotos: Wachow