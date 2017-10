Tess D. Smith rockt mit Tina Turner Skow Altenkirchener Stadthalle

Veröffentlicht am 18. Oktober 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Fetzige Tina Turner Show in der Stadthalle Altenkirchen – Mit der Show „The Soul of Tina“, wurde das Publikum in einen wahren Strudel der Begeisterung gezogen. Das Altenkirchener Publikum wurde im Wirbel einer Tess D. Smith mit auf eine beeindruckende Reise durch fünf Jahrzehnte Musikgeschichte der großen Tina Turner genommen. Tess D. Smith von den Philippinen, stellte bereits im Spiegelzelt 2016 ihre Stimmgewalt unter Beweis und gewann in der Kreisstadt eine große Fangemeinde. Die fand sich auch bei ihrem erneuten Auftritt in der guten Stube wieder, ging von der ersten bis zur letzten Minute begeistert mit, zollte der kleinen Philippinin Szenenapplaus, reichte ihr Sekt und feierte sie mit unbändiger Begeisterung. Tess erinnert nicht nur im Aussehen an die junge Tina Turner, sie ließ vergessen dass da nicht das Original auf der Bühne wie ein Wirbelwind tobte. Erstklassig das Zusammenspiel mit den sechs hochkarätigen Musikern. Zwischendurch, wenn Tess eine kurze Erholung benötigte, setzten sich die beiden Sängerinnen mit Solis in Szene, setzten Gitarristen und Saxophonist mit perfekten Solos das Publikum in Erstaunen. Vier Tänzerinnen perfektionierten das quirlige Bühnenbild und ließen die Konzertbesucher eine exzellente Musikshow erleben. Nach gut drei Stunden einer Hammershow hatte das Publikum noch lange nicht genug und klatschte die Zugaben herbei. Auf dem Steg sitzend, erzählend und singend verabschiedete sich Tess D. Smith von ihren Fans. (wwa) Fotos: Rewa/Wachow