Schwerer Verkehrsunfall in Niederschelderhütte – Zwei Personen schwer verletzt

Veröffentlicht am 18. Oktober 2017 von wwa

MUDERSBACH-NIEDERSCHELDERHÜTTE Schwerer Verkehrsunfall auf der Kölner Straße – Zwei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend, 17. Oktober, gegen 19:46 Uhr, in Niederschelderhütte schwer verletzt. Sie waren in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der entstandene Sachschaden, so die Polizei, liegt bei 35.000 Euro. Ein 42jähriger Mann befuhr mit seinem Sportwagen, einem Nissan Roadster, die Kölner Straße von Siegen kommend in Richtung Kirchen. Kurz nach der Ausfahrt aus dem Kreisverkehrsplatz geriet das Fahrzeug ins Schleudern und nach links auf die Fahrspur des Gegenverkehrs. Es kam zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Opel eines 56jährigen Mannes. Durch die Kollision kamen die Fahrzeuge neben der Fahrbahn zum Stehen. Nach den Spuren und Unfallschäden zu urteilen, so die Ermittlungen der Polizei, dürfte der Sportwagen des Unfallverursachers nach Ausfahrt aus dem Kreisverkehr stark beschleunigt worden sein. Quelle: Polizei