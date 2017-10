Veröffentlicht am 18. Oktober 2017 von wwa

GÜLLESHEIM – Führungswechsel bei den First Respondern – Pees gibt an Mükschel ab – Sauerstoff für die First Responder Gruppe ausgegeben – Beim jüngsten Treffen der First Responder Gruppe der VG Flammersfeld übergab Mario Pees (Bereitschaftsleiter DRK Horhausen) das Amt des Leiters an seinen Stellvertreter Stefan Mükschel. Die gut aufgestellte Gruppe zählt derzeit 19 aktive Mitglieder. Weiterhin wurden acht Sauerstoffrucksäcke an die Mitglieder ausgegeben. Die Sauerstoffgabe bei Atemnot ist eine wichtige und hilfreiche Maßnahme und kann vielen Patienten in der Überbrückungsphase bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erheblich helfen. Somit verfügt die Gruppe über 15 Sauerstoffeinheiten, was die Einsatzfähigkeit der Gruppe deutlich verbessert. Foto: Mies

Foto: (v.l.): Stefan Mükschel und Mario Pees beim Verteilen des Sauerstoffs