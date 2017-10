Veröffentlicht am 18. Oktober 2017 von wwa

WISSEN – Mannschaft des Wissener SV startet mit Sieg und Niederlage in die neue Saison – Am 14. und 15. Oktober trat die Mannschaft des Wissener SV zu ihren ersten beiden Bundesligawettkämpfen der Saison in Gelsenkirchen an. Mit einem Sieg und einer Niederlage wurden die ersten Punkte eingefahren. Die Anspannung war groß, als der Tag des Bundesligastarts endlich gekommen war. Die erfolgreichen Vorbereitungswettkämpfe, sowie die gute Platzierung im DSB-Pokal spiegelten jedoch die derzeit sehr gute Verfassung der Wissener Sportschützen wieder, die es auch in der Bundesliga abzurufen galt. Mit den Mannschaften der SGi Mengshausen und des BSV Buer-Bülse warteten gleich zwei starke Mannschaften auf das junge Wissener Team. Zur Unterstützung reisten 25 Fans aus der Siegstadt mit einem Fanbus der Mannschaft nach um die packenden Duelle mit zu verfolgen.

Im ersten Wettkampf gegen die SGi Mengshausen entschied sich das Trainerteam um Trainer Andreas Send in der Besetzung Adam Veres, Tamara Zimmer, Nicole Juchem, Sarah Roth und Kevin Zimmermann an den Start zu gehen. An der ersten Position bekam es der Wissener Neuzugang Adam Veres mit dem slowenischen Nationalkaderschützen Zeljko Moicevic zu tun. Zu Beginn des Wettkampfes war Adam Veres die Anspannung deutlich anzumerken, da es in seiner Heimat Ungarn nicht üblich ist, wenn Fans ihre Unterstützung durch lautstarkes Anfeuern zum Ausdruck bringen. Im Laufe des Wettkampfes konnte sich Veres jedoch deutlich steigern und am Ende mit einem Ergebnis von 391 Ringen zu 388 Ringen den ersten Punkt für die Wissener Mannschaft erringen. In einer ausgeglichenen Partie, dauerte es lange, bis sich eine Tendenz zu Gunsten der Wissener Mannschaft abzeichnen konnte. An den Positionen drei und fünf konnten sich Nicole Juchem (388 Ringe) und Kevin Zimmermann (391 Ringe) am Ende relativ deutlich gegen ihre Konkurrenz durchsetzen, während sich Sarah Roth an Position vier mit einem Ergebnis von 391 zu 395 Ringen der deutschen Nationalmannschaftsschützin Lisa Müller geschlagen geben musste. An zweiter Position konnte im Duell zwischen Tamara Zimmer und Jaqueline Orth nach dem 40. Schuss noch kein Sieger ermittelt werden, da beide ein Ergebnis von 393 Ringen erzielten. Zur Ermittlung des Siegers musste also ein Stechen herhalten, welches Tamara Zimmer am Ende für sich entschied und den letzten Punkt zu einem verdienten 4:1-Sieg beisteuerte.

Am Folgetag stand dann das Duell gegen den BSV Buer-Bülse an, der in der vergangenen Saison Meister der Staffel Nord wurde. Aufgrund der guten Leistungen des Vortages schickte Trainer Andreas Send dieselbe Aufstellung wie gegen die SGi Mengshausen ins Rennen. Auf Position eins kam es zu einem Duell zwischen Adam Veres und Istvan Peni, die gemeinsam in der ungarischen Nationalmannschaft schießen und daher auch gut befreundet sind. Zu Beginn des Wettkampfes zeichnete sich hier ein Duell auf Augenhöhe ab und beide erzielten in den ersten Serien Optimalergebnisse von 100 Ringen. Am Schluss machten in diesem Duell Kleinigkeiten den Unterschied aus, sodass sich Istvan Peni mit 398 zu 395 Ringen gegen Adam Veres durchsetzen konnte. An den Positionen zwei bis vier kam es ebenfalls zu spannenden Duellen, welche am Ende, auch nach einem verlorenen Stechen von Nicole Juchem, an die Mannschaft aus Buer-Bülse gingen. Lediglich an Position fünf konnte sich Kevin Zimmermann mit 394 Ringen relativ klar gegen Lisa Tüchter (391 Ringe) durchsetzen und den einzigen Punkt bei der 4:1-Niederlage für das Wissener Team sichern. Am Ende waren es lediglich zwei Ringe, die in diesem Aufeinandertreffen den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage machten. Die Enttäuschung hielt sich, vor dem Bewusstsein, seine Top-Leistung abgerufen zu haben, in Grenzen und man konnte zufrieden die Heimreise antreten. Die nächsten Wettkämpfe finden am 28. und 29. Oktober in Weißandt-Gölzau statt. Hier heißen die Gegner KKS Nordstemmen und TuS Hilgert. (Vereinsbericht) Foto: Wissener SV