Veröffentlicht am 17. Oktober 2017 von wwa

HORHAUSEN – Jugendfeuerwehren der Verbandsgemeinde Feuerwehr Flammersfeld mit Jahresabschlussübung in Horhausen – Zum Jahresabschluss war das der große Tag der drei Jugendfeuerwehren in der Verbandsgemeinde Flammersfeld. Am Ende des Industriegebietes Horhausen probten 50 Jungen und Mädchen der Jugendfeuerwehren der Löschzüge Flammersfeld, Oberlahr und Pleckhausen den Ernstfall.

Beim Tankvorgang auf einem Firmengelände kam es zu einem Unfall an dem zwei Lastwagen beteiligt waren. Ein Lastwagen fing Feuer und zwei Personen wurden verletzt. Die Szene spielte sich in unmittelbarer Nähe zur Tanksäule und dem überirdischen Dieseltank ab. Die Verletzten befanden sich in unmittelbarer Nähe der Fahrzeuge, zu den noch ein weiterer Lastwagen zählte der ebenfalls Gefahr lief in Brand zu geraten.

Gegen 15:00 Uhr wurde durch Betriebsangehörige der Notruf abgesetzt und in Folge die Löschzüge, in diesem Fall die Jugendfeuerwehren Pleckhausen, Oberlahr und Flammersfeld alarmiert. In dieser Reihenfolge trafen sie mit den Löschfahrzeugen, die von erfahrenen Feuerwehrmännern gefahren wurden, am Einsatzort ein. Die Pleckhauser Jugendfeuerwehr ging auf Sachlagenerkundung und mit einem Trupp zum Schnellangriff vor. Drei weitere Gruppen nahmen kurz darauf die Löscharbeiten des brennenden Lastwagens in Angriff und verhinderten das Übergreifen des Feuers auf die anderen Fahrzeuge und die Tankstation. Der brennende Lastwagen wurde mit einem Schaumteppich eingedeckt. Die Tankstation wurde permanent mit Löschwasser gekühlt. Bei dieser Aktion wurde der mobile Wasserwerfer in Stellung gebracht und eingesetzt. Da die Löschaktion große Wassermengen erforderte, musste eine Wasserversorgung aufgebaut werden.

Zur Unterstützung waren die beiden anderen Löschzüge alarmiert worden. Während Oberlahr den Löschangriff unterstützte und mit Trupps unter Atemschutz die Rettung der Verletzten durchführte gingen die Flammersfelder in den Aufbau der Wasserversorgung über Unterflurhydranten. Atemschutzgeräteträger aus Pleckhausen und Oberlahr holten die Verletzten aus dem Gefahrenbereich und übergaben sie an der Verletztensammelstelle zur weiteren Versorgung. Nach knapp einer halben Stunde war die Schauübung gelaufen und wurde von den Beobachtern mit Applaus bedacht. Neben einigen Eltern der Jugendfeuerwehrler, aktiven Feuerwehrkameraden der drei Löschzüge und deren Wehrführungen, war auch der stellvertretende Wehrleiter der VG Flammersfeld Raphael Jonas, der Kreisjugendfeuerwehrwart Volker Hain sowie der Beigeordnete der VG Flammersfeld Manfred Maurer und Vertreter der gastgebenden Firma WWB zugegen. Mit einem Gruppenfoto der Jugendfeuerwehrler und anschließendem Abbau der Szene fand die Übung ihr Ende. (wwa) Fotos: Rewa/Wachow