17. Oktober 2017

NEUWIED – „Shout Loud“: Big House-Team zieht positives Fazit – Neues Jugendzentrum idealer Ort für Konzertveranstaltungen – Es war zwar bereits die siebte Auflage der beliebten Konzertreihe „Shout Loud“, doch es war die erste große Konzertveranstaltung, die kürzlich im neuen Jugendzentrum Big House über die Bühne ging. Die Veranstalter, das „Big House“-Team und Florian Hilger vom regionalen „Shout Loud“-Musikmagazin, haben das Konzert in ihrem Fazit als „großen Erfolg“ gewertet. 150 Heavy Metal-Fans folgten begeistert den Auftritten von fünf Bands der härteren Gangart.

Hilger war es gelungen, die deutschlandweit bekannte Band „A Traitor like Judas“ aus Braunschweig für einen Auftritt in Neuwied zu gewinnen. Die energiegeladene Hauptband, die bei aller Härte die positive Botschaft eines friedlichen Miteinanders und Engagements für eine bessere Gesellschaft verkündet, sorgte für Bewegung im Publikum – „Stagedives“ inklusive. Auch die vier regionalen Bands heizten den Besuchern richtig ein und sorgten für ausgelassene Stimmung. Die ersten 100 Gäste konnten sich zudem über den Musik-Sampler „Heart for the Scene“ freuen, den die Veranstalter gemeinsam im vergangenen Jahr herausgebracht haben. So konnten sie die Stimmung des Abends ein stückweit mit nach Hause nehmen.

Und noch ein positives Resümee: Die bislang größte Veranstaltung im Big House lief wie erwartet vollkommen friedlich und ohne Konflikte ab. Darüber freuen sich die Veranstalter genauso wie über die Tatsache, dass sich das Jugendzentrum mit seinen räumlichen und technischen Möglichkeiten als idealer Ort für Musikkultur in Neuwied vorstellen beziehungsweise in Erinnerung rufen konnte – auch nach einer durch den Umzug des Jugendzentrums bedingten Konzertpause. Einer Fortsetzung der Konzertreihe steht also nichts im Wege. Weitere Veranstaltungen (Konzerte verschiedenster Stilrichtungen genauso wie Kulturveranstaltungen aller Art) sind geplant und werden auch in Zukunft das Big House zu einer Bereicherung für die lokale Jugendkultur machen. Da ist sich das Team des Jugendzentrums sicher.

Foto: Die Musiker heizten den Besuchern ordentlich ein.