Veröffentlicht am 21. Oktober 2017 von wwa

FELDKIRCHEN – Junge Tüftler und Erfinder trafen sich in Feldkirchen – Der Spieletreff in Feldkirchen hat sich während der Herbstferien an zwei Tagen in eine Tüftler- und Erfinderwerkstatt verwandelt. Dort hatten zehn bis 14 Jährige die Möglichkeit, mit Technik zu experimentieren. Sie erhielten eine Einführung in elektrotechnisches Grundwissen und durften anschließend einfache Stromkreise selbständig bauen und damit experimentieren. So entstanden beispielsweise herumwirbelnde Bürsten, die von ganz allein Putzdienste verrichteten. Zudem hatten die Kinder einige Recyclingmaterialien gesammelt und mitgebracht, die sie zum Bau durch Propeller angetriebene Recyclingfahrzeuge verwendeten. Diese „pimpten“ sie zu flotten Rennwagen, die bei einem spannenden Wettrennen an den Start gingen. Zudem fertigten sie elektronische Geschicklichkeitsspiele an. Der Leutesdorfer Künstler Josch Braun betätigte sich dabei als geschickter Anleiter.