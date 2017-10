Veröffentlicht am 21. Oktober 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Homepagegestaltung „Light“ – Kurs der Kreisvolkshochschule widmet sich dem Webdesign – Ob heimische Firmen, der Verein vor Ort oder sogar Privatpersonen, viele haben ihren Internetauftritt und ihre Homepage im weltweiten Netz. Doch nicht alle Seiten im Internet erscheinen in einem ansprechenden und nutzerfreundlichen Look.

Der Kurs „Homepagegestaltung mit WordPress“ der Kreisvolkshochschule Altenkirchen bietet ab Freitag, 3. November, allen Interessenten kompetente Unterstützung für eine gelungene Homepage. Die Software WordPress ist nicht nur kostenlos, sondern auch einfach zu installieren und zu warten. Eine Vielzahl vorgefertigter Vorlagen für schönes, professionelles Design ermöglicht das Erstellen von Blogs oder auch nur einer kleinen Internetseite für den privaten Bereich oder kleinere Vereine. Zahlreiche Onlineressourcen, wie etwa Bildergalerien, Wetteranzeigen und vieles mehr, können ergänzt werden.

WordPress erzeugt außerdem suchmaschinenfreundliche Blogstrukturen. Entwickler samt Internetcommunity ergänzen ständig neue Zusatztools. Schritt für Schritt erfahren die Teilnehmenden, wie sie die neueste Version WordPress installieren und einrichten. Der Kurs umfasst insgesamt sechs Termine, jeweils freitags in der Zeit von 18:00 bis 21:15 Uhr. Für die Teilnahme wird eine Gebühr in Höhe von 115 Euro erhoben. Kursleiter ist Frank Runkler. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule unter Telefon 0 26 81/81- 22 12 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de entgegen.