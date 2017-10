Veröffentlicht am 21. Oktober 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN/JUIST – Kreisvolkshochschule veranstaltete Yogakurse auf Juist – Körper, Geist und Seele in Einklang gebracht – Der eigentliche Sinn und Zweck des Urlaubs ist die Erholung. Das erklärt, warum immer Menschen ihre Ferien auch nutzen, um Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Neben zahlreichen Gesundheitskursen vor Ort bietet die Kreisvolkshochschule Altenkirchen seit dem Jahr 2015 auf Juist Hatha-Yogakurse mit der erfahrenen Yogalehrerin Gabriele Hiester an. Die Ruhe und endlos weite Sandstrände auf der autofreien Nordseeinsel unterstützten auch beim diesjährigen Herbstkurs die Entspannung und ließen die Teilnehmenden den Alltagsstress schnell vergessen.

Weitergehende Informationen zu diesen und ähnlichen Gesundheitskursen gibt es bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon 0 26 81/81- 22 12 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de. Dort ist auch der Sonderflyer 2018 erhältlich.