Veröffentlicht am 17. Oktober 2017 von wwa

HILKHAUSEN – „Wohnhausbrand mit hohem Sachschaden in Weyerbusch-Hilkhausen“ – Die Ermittlungen durch Brandermittler der Kriminalinspektion Betzdorf vor Ort in Weyerbusch-Hilkhausen sind abgeschlossen. Nach den Feststellungen ist der erste Brand am frühen Donnerstagnachmittag des 12. Oktober im angrenzenden Pavillon in dem Gebäudekomplex ausgebrochen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung lägen nicht vor. Die Untersuchung hinsichtlich einer elektrotechnischen Ursache dauerten an, sichergestellte Kabel würden noch weiteren kriminaltechnischen Untersuchungen zugeführt.

Der zweite Brand, kurz nach Mitternacht am 13. Oktober, in dem gleichen Gebäudekomplex sei mit hoher Wahrscheinlichkeit im Dachboden über dem Treppenhaus im Wohngebäude ausgebrochen. Auch hier gebe es keinen Hinweis auf eine Brandstiftung, insbesondere dürften Brandbeschleuniger auszuschließen sein, ebenso elektrotechnische oder natürliche Ursachen.

Die Gesamtschadenshöhe, so die Polizei, beläuft sich im unteren sechsstelligen Eurobereich. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Die Freigabe des beschlagnahmten Brandobjektes erfolge zeitnah. Quelle: Polizei Foto: Wachow