BÜRDENBACH – Arbeiten an der K 4 starten in Bürdenbach – Ab Mittwoch, 18. Oktober starten die Arbeiten in der Kreisstraße 4 zwischen Bürdenbach und Güllesheim. Zunächst erfolgt der Ausbau der Straße zwischen dem Ortsteil Gabel und Bürdenbach. In diesem Teilabschnitt erhält die Kreisstraße einen Verbreiterungsstreifen sowie einen bergseitigen Wegeseitengraben. Die K 4 wird in diesem Bereich im Hocheinbau ertüchtigt.

Die restlichen Arbeiten an der K 4 werden voraussichtlich erst im kommenden Jahr ausgeführt. Die Baumaßnahme beinhaltet einen Vollausbau im Ortsteil Gabel und Ortseingang Güllesheim. Von Ortsteil Gabel aus erhält die K 4 eine neue Trasse durch die Wiese, die bislang umfahren werden musste. Während der Ausbauarbeiten muss die Kreisstraße abschnittsweise voll gesperrt werden. Eine entsprechende Umleitung wird ausgeschildert.

Die Kosten für die gesamte Maßnahme belaufen sich auf circa 700.000 Euro. Der LBM Diez bittet alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die auftretenden Behinderungen.