Veröffentlicht am 20. Oktober 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Neu ausgebildete Sanitäter für das DRK – Den DRK-Bereitschaften Altenkirchen-Hamm, Horhausen, Betzdorf, Wehbach, Herdorf, Daaden, Wissen und der Rettungshundestaffel stehen 15 neu ausgebildete Sanitäter zu Verfügung. Unter der Leitung des Ausbildungsbeauftragten Jörg Gerharz (1. v. l.) und dem Kreisbereitschaftsleiter Stefan Theis (2. v. l.) wurden die Prüflinge in verschiedenen Notfallsituationen getestet. Insgesamt dauert ein Sanitätslehrgang 48 Stunden. Anschließend können die „frisch gebackenen“ Helfer im Rahmen des Katastrophenschutzes eingesetzt werden.

„Unser besonderer Dank geht an die Kreisausbilder Marcus Klein, Dieter Theis, Natalie Theis, Rainer Kohl und Holger Mies, die den Unterricht in Theorie und Praxis durchgeführt haben. Für die realistischen Notfalldarstellungen waren Rene und Nico Seewald sowie Benedikt Walkenbach und Caroline Bauer zuständig.“ berichtet Jörg Gerharz „Nur so können die angehenden Sanitäter lernen Notfallsituationen, wie z. B. einen Schlaganfall, Herzinfarkt oder einen offenen Beinbruch, richtig einzuschätzen.“ Bei der Prüfung mussten alle „Unfallstellen“ erfolgreich abgearbeitet werden.