Veröffentlicht am 21. Oktober 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Verlegung der Müllabfuhr wegen Reformationstag und Allerheiligen – Zum Monatswechsel Oktober/ November kommt es zu einer ungewohnten Verlegung der Müllabfuhr, weil der Reformationstag in diesem Jahr ausnahmsweise bundesweit ein gesetzlicher Feiertag ist.

Die reguläre Abfuhr vom Montag, 30. Oktober, wird daher bereits am Samstag, 28. Oktober, durchgeführt. Am Montag, 30. Oktober, wird die regulär für Dienstag, 31. Oktober, geplante Abfuhr um einen Tag vorgezogen.

Nach den Feiertagen Reformationstag (Dienstag, 31. Oktober) und Allerheiligen (Mittwoch, 1. November) erfolgt die Abfuhr jeweils um einen Tag nach hinten verschoben. Im aktuellen Umweltkalender sind diese Hinweise auf Seite 4 ebenfalls zum Nachlesen zu finden. Zu beachten ist generell, dass die Mülltonnen morgens früh ab 06:00 Uhr zur Abholung bereit stehen müssen.

Leider war auf Grund der „einmaligen Feiertagsystematik“ in diesem Jahr keine andere Abfuhrvariante möglich und der Abfallwirtschaftsbetrieb bittet im eigenen Interesse um besondere Beachtung. Der Betriebs- und Wertstoffhof in Nauroth ist an beiden Feiertagen geschlossen! Weitere Informationen gibt es auf der Homepage www.awb-ak.de oder in der Abfall-App.