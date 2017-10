Veröffentlicht am 20. Oktober 2017 von wwa

NEUWIED/RHEINLAND-PFALZ – Neuwied wird am kommenden Samstag, 21. Oktober, kurz Landes-Feuerwehr-Hauptstadt: Rund 300 Delegierte aus fast allen Landkreisen und kreisfreien Städten aus Rheinland-Pfalz treten am kommenden Samstag um 10:00 Uhr zusammen. In der Stadthalle Heimathaus in Neuwied dreht es sich um die Entwicklung der Feuerwehren sowie um die Wahl der Spitze des Landesfeuerwehrverbandes (LFV). Nach einer ersten Amtszeit kandidiert der Neuwieder Frank Hachemer nun ein weiteres Mal: „Viele haben mir gesagt, dass sie sich ein Weiterführen der eingeschlagenen Wege in die Zukunft mit mir an der Spitze wünschen. Das hat mich bewogen, noch einmal anzutreten“, so der 48 Jährige Feuerwehrmann aus dem Stadtteil Oberbieber. Neuwahlen stehen auch für die Funktion eines Vizepräsidenten, des Schriftführers sowie eines Vertreters der Region Koblenz an. Der Landesjugendfeuerwehrwart soll, kürzlich ebenfalls von der Jugendfeuerwehrversammlung des Landes gewählt, nun in seiner Funktion als Vizepräsident des LFV bestätigt werden.

Auch wird der Beitritt des Werkfeuerwehrverbandes in den Landesfeuerwehrverband dadurch vollzogen, dass dessen Vorsitzender Teil des LFV-Präsidiums wird. Prominenter Gast wird der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz mit Innen-Staatssekretär Randolf Stich sein, ebenso wird der Geschäftsführer der Unfallkasse Rheinland-Pfalz, Manfred Breitbach, über die Zusammenarbeit mit den Feuerwehren sprechen. Außer wegen der zukunftsweisenden Entscheidungen gilt die Versammlung auch durch die Forums- und Gesprächsfunktion als wichtig für die Entwicklung des Feuerwehrwesens im Land. Da der Präsidentschaftskandidat auch Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) ist, kommt ihr auch bundesweite Bedeutung zu.