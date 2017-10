Veröffentlicht am 17. Oktober 2017 von wwa

HAMM – B256: Arbeiten am Mittelabschnitt beginnen – Vollsperrung in Hamm nun zwischen Raiffeisenstraße und Ringelsmorgen – Die Sanierung der B256 in der Ortslage von Hamm schreitet voran. Nach Abschluss der Asphaltarbeiten in den beiden ersten Bauabschnitten der Lindenallee und der Siegstraße werden die Arbeiten nun im mittleren Abschnitt zwischen Raiffeisenstraße und Ringelsmorgen fortgesetzt.

Zu diesem Zwecke wird ab Donnerstag, 19. Oktober, dieser Teil der Bundesstraße für den Verkehr voll gesperrt. Die Einmündungen der Raiffeisenstraße und die Straße „Ringelsmorgen“ sollen bis auf kürzere Unterbrechungen befahrbar bleiben. Wenn es der Baufortschritt erlaubt, wird der Abschnitt zwischen Schützenstraße und Friedrich-Ebert-Straße eingeschränkt freigegeben.

Während der gesamten Bauzeit werden die anliegenden Geschäfte sowie das Rathaus der Verbandsgemeinde fußläufig erreichbar sein. Parkplätze stehen an der Volksbank, der katholischen Kirche, dem Marktplatz sowie dem Synagogenplatz zur Verfügung. Besucher des Rathauses, die einen barrierefreien Zugang benötigen, werden gebeten, sich im Vorfeld mit der Telefonzentrale unter 02682/9522-0 in Verbindung zu setzen.

Nach umfassenden Aufbrucharbeiten in den ersten beiden Wochen soll die Fahrbahn wieder mit Schottermaterial aufgefüllt werden, sodass Anlieferverkehr wieder gewährleistet ist. Regelmäßige Informationen zum Baufortschritt gibt es unter www.hamm-sieg.de (Button Baumaßnahmen).