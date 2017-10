Veröffentlicht am 21. Oktober 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Gold für Beck und Bronze für Jaschin bei LA Open – Zum ersten Mal fand in diesem Jahr das Turnier LA Open statt, welches direkt zu seinem Debüt ein vielversprechendes Niveau an Teilnehmerklientel vorwies. Von SPORTING Taekwondo gingen Raphael Jaschin und Jill-Marie Beck an den Start und verbuchten schließlich beide eine Platzierung.

Raphael Jaschin setzte einerseits zu wenig nach, andererseits funktionierte die Technik nicht wie sie sollte. Er erreichte bei diesem Turnier daher lediglich die Bronzemedaille. Jill Marie Beck konnte alle Zweikämpfe hindurch gegen teils größere Gegnerinnen problemlos bestehen und holte schließlich den Pokal. Infos zu bald startenden Anfängerkursen erhält man im Internet unter www.sporting-taekwondo.de oder telefonisch unter 01609 4504797