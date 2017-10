Veröffentlicht am 17. Oktober 2017 von wwa

NEITERSEN – Filmvorstellung – Immer noch eine unbequeme Wahrheit – Es hilft nichts, über den Klimawandel zu reden, wenn die Taten ausbleiben: Seit September läuft in den Kinos die Fortsetzung der Oscar-Doku über Al Gores Kampf gegen den Klimawandel. Die maxwaell Energiegenossenschaft wurde als nachhaltige, regionale Antwort auf den Klimawandel gegründet. Daher zeigen wir am Dienstag, 17. Oktober für unsere Genossenschaftsmitglieder, ihre Freunde und alle Interessierten diesen Film in der Wied-Scala in Neitersen, ab 19:00 Uhr, Filmstart 20:00Uhr. Der Eintritt ist frei!

Vor 11 Jahren startete Dave Guggenheims Doku über den ehemaligen US-Vizepräsidenten und Präsidentschaftskandidaten Al Gore und sein Engagement für die Bewusstseinsbildung rund um den Klimawandel. Der Film wurde mit zwei Oscars und zahlreichen weiteren Preisen ausgezeichnet, und sorgte bei Millionen Kinobesuchern rund um den Globus für Um- und Weiterdenken. Gore zieht nach wie mit seiner aufrüttelnden Informationskampagne durch die Welt – und die beiden Filmemacher Bonni Cohen und Jon Shenk ziehen Zwischenbilanz. Cohen und Shenk begleiteten Gore durch Grönland, Indien, Europa, Asien und die USA, lassen Wissenschaftler und Politiker zu Wort kommen, präsentieren die Ergebnisse seiner unermüdlichen Arbeit, und zahlreiche seiner Mitstreiter, die sich überall auf der Welt für die Sache einsetzen. „Es ist unglaublich, wie weit wir schon gekommen sind“, sagt Gore. „Die Bewegung ist nicht mehr aufzuhalten.“ Aber bewegt sie sich schnell genug, um die Katastrophe abzuwenden?